Attention si vous aimez les sushis, le ténia est en recrudescence

De plus en plus d’Européens sont touchés par le ténia, ce ver ingurgité par le consommateur qui se développe dans le tube digestif. La cause? La popularisation des sushis sur le Vieux Continent.

Douleurs abdominales, nausées, fatigue… Si vous souffrez de ces symptômes, il est possible que vous ayez le ténia, aussi appelé ver solitaire. Comme le révèle Sudpresse, de plus en plus de Belges sont touchés par ce ver, à cause de la popularisation des sushis. « Avec la mode des sushis et des aliments crus, on voit de plus en plus de cas de ténia liés au poisson. Concrètement, ce ver blanc est ingéré en mer par des poissons qui sont à leur tour ingérés par l’homme lors de son repas. Il se fixe ensuite dans l’intestin et grandit petit à petit, » confie un médecin à un journaliste du groupe Sudpresse.

Et il est difficile de se savoir lorsque l’on est touché par la maladie. Généralement, un des premiers symptômes est la découverte de morceaux du ver dans les selles. Mais l’on peut très bien vivre avec ce parasite pendant plusieurs années sans même s’en rendre compte.

La France aussi touchée

Preuve que le parasite est en recrudescence, le CHU de Rennes en France a recensé sept cas de ténia en deux ans. Du jamais vu dans l’Hexagone, comme le confirme le Parisien. Ici aussi, ce sont des sushis qui sont en cause et les petites bestiole proviendraient du Pacifique Nord.

Heureusement, il est possible de lutter contre ce parasite. Il est par exemple conseillé d’éviscérer les animaux les animaux le plus rapidement possible et de respecter la chaîne du froid. Comme, pour les sushis, le poisson ne peut pas être cuit, il est également conseillé de le congeler pendant minimum 24 heures à -20°, d’après une réglementation européenne pour les professionnels du secteur.