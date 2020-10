Des fans de Slimane s’en prennent à Vitaa sur Instagram

Alors que Slimane et Vitaa ont sorti une réédition de l’album « Versus » il y a quelques jours, plusieurs fans du premier nommé semblent lassés de la collaboration des deux artistes.

Depuis 2018 et la sortie du single « Je te le donne », Slimane et Vitaa semblent inséparables. L’année dernière, le duo a sorti l’album VersuS. Un album qui a eu droit à une réédition le 2 octobre dernier (Versus Chapitre 2). L’occasion pour Slimane et Vitaa de prendre la pose ensemble lors d’un shooting photo, comme on peut le voir sur le compte Instagram du chanteur.

Et si certains fans se réjouissent de cette nouvelle collaboration, d’autres n’ont pas hésité à faire part de leur déception, estimant notamment que Vitaa bride Slimane. « Elle ne te sert à rien Slimane. Réfléchis bien et prend la bonne décision. Tout seul, tu es plus fort », lance notamment un internaute. « Sans lui, tu n’es rien. Si tu chantais seule, tu ne serais pas là où tu es aujourd’hui », affirme un autre. De son côté, une troisième internaute estime que « c’était sympa au début » mais que « ça devient lassant » de voir les deux artistes ensembles.

Quoi qu’il en soit, ces commentaires ne semblent pas affecter le duo. Dans une interview pour Ciné Télé Revue hier, Slimane a encore rappelé qu’il considérait Vitaa comme sa soeur.