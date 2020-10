Rihanna accusée de blasphème après son défilé de lingerie

Le dernier défilé de lingerie Savage x Fenty, la marque de Rihanna, suscite un tollé depuis sa diffusion vendredi dernier. En cause ? Ni les mannequins, ni les tenues, mais bien une musique diffusée durant le show. Celle-ci reprend un hadith, les paroles du prophète Mahomet.

Vendredi 2 octobre, les internautes ont pu découvrir le dernier défilé Savage x Fenty, imaginé et conçu par Rihanna pour sa marque de lingerie. Celui-ci a été diffusé sur Amazon Prime dans le cadre de la Fashion week de Paris. Si le show a été salué pour son caractère inclusif, il a également fait l’objet de nombreuses critiques. La polémique enfle depuis le week-end dernier.

En effet, l’une des musiques diffusées lors du show a créé un véritable tollé. Ce morceau, intitulé « Doom », remixe un hadith islamique, des paroles du prophète Mahomet. Celles-ci concernent les signes annonciateurs du jour du jugement et de la fin des temps : « L’heure n’arrivera qu’après la disparition du savoir religieux, la multiplication des tremblements de terre, le rapprochement du temps (le temps passe vite), l’apparition des épreuves, la multiplication des troubles entraînant beaucoup de victimes et la richesse sera abondante », traduit une internaute.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont insurgés du choix de cette musique, qualifiant cette séquence de blasphème. Rihanna a entre autres été accusée de manquer de respect aux musulmans et d’appropriation culturelle. Plusieurs attendent également des excuses de la star, qui ne s’est pas manifestée publiquement depuis. Certains internautes ont même appelé au boycott de la chanteuse et de ses produits.

Rihanna, i used to cheer you up for everything you did, but today you disrespected my religion, i’m so hurt, you have been to far, you and the girl who made the music have to apologize for what you did, that’s the minimum you can do

