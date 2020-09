Après s’être engagé à mourir fauché, un milliardaire fait don de toute sa fortune

C’est une histoire qu’on n’entend pas souvent ! De son vivant, un milliardaire a décidé de faire un don de… 8 milliards de dollars à des organisations caritatives, des universités et des fondations !

Charles ‘Chuck’ Feeney, 89 ans, est le co-fondateur de la société Duty Free Shoppers. Il a fait don de tout son argent et dit qu’il ne pourrait pas être plus heureux !

Le désormais ancien milliardaire s’était en effet engagé à mourir fauché. Il a fondé en 1984 une organisation appelée Atlantic Philanthropies. Sur son site web, on peut lire qu’elle «concentre ses dons sur des causes sanitaires, sociales et politiques publiques libérales en Australie, aux Bermudes, en Irlande, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Vietnam».

« E ssayez-le, vous l’aimerez »

Dans un entretien à Forbes, Feeney déclare : « Nous avons beaucoup appris. Nous ferions certainement des choses différemment, mais je suis très satisfait. Je me sens très bien de faire cela sur ma fin de vie. Mes remerciements à tous ceux qui nous ont rejoints dans ce voyage. Et à ceux qui s’interrogent sur le don de son vivant: essayez-le, vous l’aimerez. »

Voici ce qu’il déclarait également l’année dernière sur son site web au sujet de ce type de don : « Je ne vois pas de raison de retarder les dons alors que tant de bien peut être réalisé en soutenant des causes valables. De plus, c’est beaucoup plus amusant de donner pendant que vous vivez que de donner quand vous êtes mort. »

« Une riche source de joie »

Dans une lettre adressée à Bill Gates au sujet de la philanthropie, Charles Feeney évoque encore sa profonde satisfaction. «Le processus – et surtout, les résultats – de l’octroi de cette richesse à de bonnes causes a été une riche source de joie et de satisfaction pour moi et pour ma famille… Les défis, même les revers, que j’ai rencontrés au cours de mes décennies d’engagement personnel dans la philanthropie sont pâles en comparaison de l’impact et de la profonde satisfaction personnelle. »