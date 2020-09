VIDEO. Ce nouveau vélo va révolutionner le quotidien des médecins urgentistes

Une nouvelle flotte de vélos électriques va être lancée sur Paris en ce mois de septembre, en collaboration avec les Urgences Médicales de Paris. L’idée est de pouvoir offrir aux urgentistes un moyen de transport sûr et rapide, même lorsque la ville est congestionnée. Cela pourra être ensuite étendu à d’autres villes en cas de succès.

Ce projet, développé par Ecox, réseau spécialiste du vélo électrique, et l’agence Wunderman Thompson Paris, souhaite faciliter les interventions des médecins urgentistes dans les zones congestionnées.

L’initiative, baptisée « Emergency Bikes » (les vélos d’urgence, en français), va prendre la forme d’une première flotte déployée ce mois-ci auprès des médecins urgentistes de Paris. A terme l’idée est de pouvoir proposer ce service (personnalisé) aux infirmières ou encore aux transports de matériel médical à Paris, mais aussi dans d’autres grandes villes françaises.

Du temps précieux gagné

En théorie, les médecins devraient ainsi pouvoir atteindre leur destination deux fois plus vite qu’aujourd’hui et, surtout, demeurer parfaitement mobiles même en cas de forts embouteillages ou d’incidents sur la voie dans la capitale.

Côté technique, ce vélo tout électrique a été conçu pour être vu et reconnu de tous, avec ses rangements adaptés au transport du matériel des médecins urgentistes et le logo des Urgences Médicales de Paris apposé dessus. Il est équipé de pneus larges anti-crevaison et d’un traqueur GPS pour pouvoir être toujours parfaitement localisé. D’une puissance de 500 W, il peut atteindre une autonomie de 160 km. Les Urgences Médicales de Paris réalisent en moyenne plus de 200 visites chaque jour.