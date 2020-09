VIDEO. Ils passent une heure suspendus dans le vide suite au dysfonctionnement de leur attraction

Des amateurs de sensations fortes en ont eu pour leur argent, le 5 septembre dernier. Alors qu’ils avaient la tête à l’envers, l’attraction s’est brusquement arrêtée suite à un dysfonctionnement, les laissant dans cette position durant une heure. L’incident n’a fait aucun blessé et le parc, proche de Shanghai, s’est platement excusé pour cette mésaventure.

20 personnes en visite dans le parc d’attractions de Wuxi se sont retrouvées bloquées pendant une heure suite au dysfonctionnement de la montagne russes dans laquelle elles se trouvaient. La panne a eu lieu au pire des moments, à savoir au milieu de la plus haute courbe de l’attraction.

Ces amateurs de sensations fortes ont eu la tête à l’envers durant toute la durée de l’arrêt des machines, un calvaire qui leur a semblé interminable. » J’ai failli aller dans le grand huit rouge qui a eu un problème. C’est terrifiant, ils sont restés suspendus dans le vide pendant plus d’une heure », raconte une personne sur place.

September 5 a roller coaster in Wuxi Sunac Park fails again. 20 tourists hang upside down for more than an hour. A similar incident occurred on August 23, 2019 pic.twitter.com/exSaIospMI — The Xing Tian 刑天 (@TheXingtian) September 6, 2020

Du côté de la direction du « Rongchuang Amusement Park », on s’excuse platement pour la gêne occasionnée, et on explique: « Le personnel sur place a immédiatement activé le plan d’urgence et fait en sorte que les touristes bloqués quittent la zone de l’installation de manière sûre et ordonnée. » Aucun blessé n’est à déplorer suite à cette panne, dont on ne connait pas encore l’origine.