Un jeune homme se noie quelques minutes après s’être fiancé

Quelques instants avant de se noyer, le jeune homme de 24 ans avait amoureusement embrassé sa compagne. Personne n’aurait pu deviner que ce baiser serait le dernier.

La journée avait commencé pour le mieux pour les deux amoureux, qui célébraient leurs fiançailles. Mais il y a fallu moins de cinq minutes pour que la situation ne vire au cauchemar pour Larissa Campos.

«Après le baiser, il a enlevé sa chemise et est allé dans l’eau avec nos amis», explique la jeune femme. « Il m’a demandé de l’attendre et a dit qu’il m’aime. Ils ont commencé à nager jusqu’à la rive la plus proche. Presque tout le monde a abandonné et il ne restait plus que lui et mon beau-frère.»

La date du mariage était déjà fixée

Alors qu’ils continuaient tous deux à nager, Joao, le fiancé, a soudainement disparu sous l’eau. Ses amis ont immédiatement réagi et lancé l’alarme. Malgré la rapide intervention des pompiers, le jeune homme n’a pu être retrouvé. Il a alors fallu faire appel à des plongeurs pour explorer le fond de la rivière. Le corps du jeune homme a finalement été retrouvé une heure et demie plus tard.

Voir cette publication sur Instagram Vou sempre, com toda força, verdadeiramente, completamente amar você ❤ Une publication partagée par Larissa Campos (@lacampos_) le 27 Août 2020 à 7 :09 PDT



Joao avait dit à Larissa qu’il avait déjà fixé une date pour le mariage en mai, et qu’il avait hâte de fonder enfin une famille avec elle. Ils auraient célébré leurs deux ans de relation ce 8 septembre. La jeune femme a désormais le cœur brisé: «Tout ce à quoi je pense et dont je rêve, c’est lui. Maintenant, je n’ai que des souvenirs de tout ce que nous avons vécu et rêvé ensemble.»