VIDEO. En pleine séance photo de mariage, elle est surprise par l’explosion de Beyrouth

Ce mardi, Beyrouth était la victime d’une terrible explosion ayant fait, selon le dernier bilan officiel, 137 morts et plus de 5.000 blessés. Les images d’une mariée, en pleine séance photo, surprise par ce drame, font désormais le tour des réseaux sociaux et démontrent la violence de ce choc national.

Alors qu’elle posait pour ses photos de mariage, au milieu de la capitale libannaise de Beyrouth, une jeune mariée a été sonnée suite à la double explosion survenue au port. Sur les images, on voit le souffle arriver au moment où le caméraman filme le voile de la jeune femme radieuse.

S’en suit une scène de chaos, durant laquelle l’homme qui tient la caméra tente de comprendre l’origine du phénomène. On voit ensuite la mariée s’enfuir, dans les bras d’un individu en costume, vers un bâtiment pour se mettre à l’abri. Ces images terribles démontrent bien que les habitants de Beyrouth ont totalement été pris au dépourvu par cette catastrophe.

This is insane. A bride taking wedding photos as the explosion happens in Beirut. And she’s one of the lucky ones, fortunate to survive. (video by Mahmoud Nakib) pic.twitter.com/1zpE7YcB7M — Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) August 5, 2020

Un bilan désastreux

Environ 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées dans l’entrepôt du port de Beyrouth. Un Belge a perdu la vie dans les violentes explosions qui ont secoué la ville. «Jusqu’à présent, le bilan est de plus de 137 morts et plus de 5.000 blessés», a indiqué Rida Moussaoui, précisant qu’un nouveau bilan pourrait être annoncé dans la journée. Les énormes explosions ont également fait quelque 300.000 sans-abri.

Le Conseil supérieur de défense «recommande» au gouvernement de décréter l’ «état d’urgence» pour deux semaines dans Beyrouth. Durant cette période, un «pouvoir militaire suprême sera chargé de toutes les prérogatives en matière de sécurité», selon le Conseil supérieur de défense.