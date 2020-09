Un nouveau cratère profond de 50 mètres découvert en Sibérie

Lors du tournage d’un documentaire, une équipe de télévision a découvert un gigantesque cratère dans une zone inhabitée en Sibérie.

Les images aériennes sont impressionnantes. Une équipe de Vesti Yamal TV était en train de faire un reportage sur les cratères qui se multiplient en Sibérie lorsqu’elle est tombée par hasard sur l’un de ces trous géants qui n’avait jamais été référencé.

Ce nouveau cratère a été découvert dans une région inhabitée. Il est donc difficile d’estimer quand il est apparu, même si cela est assez récent. Ce trou géant est unique par sa taille et sa profondeur. En effet, il est profond de 50 mètres.

Giant new 50-metre deep ‘crater’ opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS

— The Siberian Times (@siberian_times) August 29, 2020