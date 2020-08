Épinglé pour son affiche du film « Mignonnes », Netflix s’excuse

Netflix a dû présenter ses excuses après avoir hyper-sexualisé des adolescentes dans l’affiche du film « Mignonnes ».

Il y a deux jours, le film « Mignonnes » est sorti dans les salles obscures françaises, avant d’arriver le 9 septembre prochain sur Netflix aux Etats-Unis. Mais alors que les Américains n’ont toujours pas accès au film, ce dernier fait déjà l’objet d’une polémique. De nombreux abonnés de la plateforme ont en effet critiqué le choix de l’image utilisée pour l’affiche du film dans le pays de l’Oncle Sam, l’accusant de sexualiser des jeunes filles.

Un bad buzz quand on sait que le film a été salué par la critique car il abordait « avec intelligence et sensibilité le thème de l’hyper-sexualisation des pré-adolescentes », comme l’écrit le Parisien.

Face à la polémique, Netflix a décidé de présenter ses excuses à ses abonnés. « Nous sommes profondément désolés pour le matériel promotionnel inapproprié que nous avons utilisé pour ‘Mignonnes’. Ce n’était pas bien et il n’était représentatif de l’histoire de ce film français qui a été récompensé à Sundance. Nous avons mis à jour les photos et le résumé (du film) », a tweeté la plateforme.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

