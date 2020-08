Jean-Claude Van Damme à l’affiche d’une production Netflix

Netflix a confirmé que Jean-Claude Van Damme serait à l’affiche de l’une de ses prochaines productions. L’acteur belge jouera dans une comédie d’action nommée « Le Dernier Mercenaire », réalisée par David Charhon. Le tournage a démarré le 24 juillet dernier.

Le 28 juillet dernier, JCVD avait partagé une photo laissant penser qu’il s’apprêtait à collaborer avec le géant de streaming Netflix. Sur celle-ci, il faisait un grand écart au-dessus du nom de la plateforme. En légende, il ajoutait: « Quelques nouvelles de moi… »

On pouvait donc s’attendre à voir débarquer la filmographie de l’acteur légendaire sur Netflix, mais c’est finalement sur un nouveau projet que Jean-Claude Van Damme va travailler. Il sera à l’affiche du film « Le Dernier mercenaire », réalisé par David Charhon (« De l’autre côté du périph », « Cyprien »).

Un rôle mystérieux

Dans cette comédie d’action, il interprétera le rôle d’un ancien et mystérieux agent des services secrets de retour en France pour sauver son fils qu’il n’a jamais rencontré. Recherché par le gouvernement à cause d’une erreur d’un bureaucrate, il devra aussi se défaire de la mafia.

Au casting, on retrouvera Alban Ivanov, Patrick Timsit, Eric Judor, Assa Sylla, Valérie Kaprisky, mais aussi Miou-Miou. La production est attendue pour 2021 sur la plateforme de streaming, et le tournage a démarré il y a quelques jours, le 24 juillet dernier.

« Le Dernier mercenaire est un projet incroyablement excitant qui me permet de me confronter à un nouveau genre. J’ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j’espère reprendre à ma manière, le flambeau de la comédie d’action. Le scénario de David Charhon, apporte tous ces codes de manière très réussie dans une belle histoire avec de l’émotion, beaucoup d’action et beaucoup d’humour », a explique le Belge au quotidien Satellifax.