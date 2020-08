Il invente un pistolet qui tire des masques

Aux quatre coins du monde, le port du masque est devenu obligatoire (ou vivement conseillé) pour lutter contre le coronavirus. Malgré cette obligation, certains refusent toujours de le porter. Un comportement qui irrite le Youtubeur Allen Pan, qui a décidé de créer un pistolet qui tire des masques sur les gens.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Allen Pan explique avoir « l’impression que les gens ne portent pas assez le masque alors qu’ils devraient le faire ». Pour lutter contre ce phénomène, il a décidé de s’attaquer au problème en utilisant ce à quoi les Américains tiennent le plus: le deuxième amendement qui les autorise à porter une arme.

Durant plusieurs minutes, on peut donc voir Allen Pan en train de créer son fameux pistolet, avant de le tester avec succès sur des statuettes représentant des visages, et même sur lui-même! Il se rendra finalement sur la plage de la municipalité californienne d’Huntington Beach où son pistolet rencontrera un certain succès.