VIDEO. Un chat au service des patients aux soins palliatifs

L’unité La Mirandière, située près de Dijon, dispose d’un soignant particulier. Depuis plus d’un an, un matou appelé Pacha est au service des patients et du personnel médical, à qui il remonte le moral au quotidien.

Pacha n’est pas un matou comme les autres, même s’il ronronne, se fait caresser et vit comme tous les autres chats. En effet, il vit depuis plus d’un an dans l’unité des soins palliatifs de la Marandière, située non loin de Dijon, à Quetigny.

Le chat n’est pas seulement un animal de compagnie, puisqu’il sert de médiateur au personnel soignant. Grâce à lui, les professionnels rentrent en contact avec les malades plus facilement, dialoguent plus ouvertement et entretiennent une relation plus humaine, plus vraie.

« Ça fait énormément de bien »

Il vit dans la structure 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. « On a des journées parfois compliquées émotionnellement, je peux me mettre dans le fauteuil et faire un câlin au chat, me recentrer, se faire un petit câlin à deux et ça fait énormément de bien », explique une infirmière à France 3. Pacha est le troisième chat de « La Mirandière », qui a fait de l’animal un véritable atout pour son centre.