Miley Cyrus est à nouveau un cœur à prendre

Depuis octobre 2019, Miley Cyrus filait le parfait amour avec Cody Simpson, un mois seulement après son divorce avec Liam Hemsworth. Selon TMZ, cette histoire est déjà terminée depuis plusieurs semaines.

Myley Cyrus est à nouveau une femme célibataire, après sa rupture avec le chanteur de folk australien Cody Simpson. La jeune femme avait officialisé sa relation avec lui en octobre 2019, après avoir flirté pendant plusieurs semaines avec Kaitlynn Carter.

Si on ne connait pas à l’heure actuelle les raisons de cette rupture, Miley Cyrus a supprimé tous les clichés avec son amant des réseaux sociaux depuis leur séparation. Déjà auparavant, la star avait fait une croix sur ses exs, qu’elle avait arrêté de suivre sur les réseaux sociaux.

La page Liam tournée

Toutefois, on n’en est pas encore là avec Cody Simpson. Si les fans rêvent déjà d’un retour dans les bras de Liam Hemsworth, de qui elle est divorcée depuis août 2019, leurs ardeurs devront sans doute être calmées. En effet, le jeune homme est en couple avec Maddison Brown, aperçue dans la série Netflix « Dynastie ».

En décembre dernier, une source avait confié: « Ils se sont tous les deux calmés et veulent rester amis. Liam veut juste que ce chapitre se referme pour passer à autre chose. Quant à Miley, elle veut se concentrer sur elle-même. Elle a promis d’être plus sympa et moins mesquine avec Liam et sa nouvelle copine Maddison! »