Sobre depuis six mois, Miley Cyrus se confie

Suite à une opération des cordes vocales, Miley Cyrus a définitivement arrêté de boire de l’alcool.

Enfant star de Disney, Miley Cyrus s’est distinguée par la suite à cause de nombreuses frasques qui lui ont valu de faire le tour du web. Depuis quelques mois, la chanteuse semble cependant s’être calmée, notamment à cause de la pandémie de coronavirus, mais aussi car elle n’a plus bu une goutte d’alcool depuis six mois, comme elle l’a expliqué à Variety.

« Je suis sobre depuis six mois. Au début, c’était juste à cause de ma chirurgie vocale (elle a été opérée des cordes vocales en novembre, ndlr). Mais j’ai beaucoup pensé à ma mère. Ma mère a été adoptée et j’ai hérité de certains sentiments qu’elle avait, notamment des sentiments d’abandon et de vouloir prouver que l’on a de la valeur et qu’on est désiré. Les parents de mon père ont divorcé quand il avait 3 ans, donc mon père s’est élevé tout seul. J’ai fait beaucoup de recherches sur ma famille qui a connu beaucoup d’addictions En regardant ça, je me suis dit : ‘Pourquoi suis-je comme je suis ?’ En comprenant le passé, nous comprenons le présent et l’avenir beaucoup plus clairement », a-t-elle expliqué.

Après la marijuana, qu’elle a définitivement arrêté de consommer il y a trois ans, c’est donc à l’alcool que Miley Cyrus a désormais décidé de tourner le dos. « Cela a été très important pour moi au cours de la dernière année de vivre un style de vie sobre, parce que je veux vraiment m’améliorer dans mon métier », affirme-t-elle également dans la même interview.