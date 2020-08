Loïc Nottet serait l’un des prochains coaches de « The Voice »

La saison 9 de « The Voice », dont le tournage débutera en octobre, affichera un casting inédit sur le banc des coaches. Si l’on en croit les informations de SudPresse, Loïc Nottet occupera l’un des quatre sièges du télé-crochet la saison prochaine, à défaut de pouvoir promouvoir son deuxième album sur scène.

Depuis un moment, on sait que Matthew Irons, qui souhaite se reconcentrer sur Puggy, ne rempliera pas en tant que coach pour la neuvième saison de « The Voice ». Même son de cloche pour Slimane et Vitaa, qui ont décidé de ne pas renouveler l’aventure.

De ce fait, les fauteuils de juges sont assez libres, à l’approche du tournage de la nouvelle saison, qui se fera à partir du mois d’octobre. D’après les informations de SudPresse, la production se tourne vers un casting 100% belge, surtout en raison de la pandémie de coronavirus, qui empêcherait un coach français de faire les allers-retours entre France et Belgique.

Loïc Nottet pressenti

Et la composition du jury de l’année prochaine semble se dessiner, si l’on en croit le quotidien francophone. Loïc Nottet serait ainsi le premier à occuper l’un des fauteuils de cette saison de « The Voice ». Passé par le télécrochet il y a six ans, l’artiste belge ferait donc son grand retour dans l’émission, à défaut de pouvoir présenter « Sillygomania », son deuxième album, sur scène.

Au rayon des rumeurs, on envisage également un retour de BJ Scott, qui pourrait bien être accompagnée du DJ bruxellois Henri PFR, ou encore de Typh Barrox. Quoiqu’il en soit, cette nouvelle saison, qui devrait arriver sur nos écrans en 2021, nous réservera son lot de surprises et de talents!