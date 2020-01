Loïc Nottet héliporté après une chute à ski : « premier bilan peu rassurant »

Grosse frayeur pour l’artiste belge. Alors qu’il était aux sports d’hiver, Loïc Nottet a été victime d’une chute à ski qui lui a valu une importante blessure à l’épaule.

Avant de démarrer sa tournée 2020 et ses nouveaux projets, Loïc Nottet profitait de ses vacances au ski entre amis. Malheureusement pour l’artiste, une mauvaise chute est venue interrompre cette parenthèse enneigée.

Transporté en urgence à l’hôpital par hélicoptère, le premier bilan médical que lui donnent les médecins est « peu rassurant ».

« Voilà une bonne façon de commencer l’année », ironise le chanteur. « Dans un premier temps, je n’y ai vu que les conséquences négatives : de grosses échéances professionnelles qui tombaient immédiatement à l’eau, une opération chirurgicale qui a toujours fait l’objet d’une phobie chez moi à prévoir, un cadre de vie à adapter le temps de recouvrer l’usage de mon bras … » Cette blessure l’a même fait craindre de devoir s’éloigner de la scène, a-t-il confié sur Facebook.

Déterminé à revenir en pleine forme

Malgré cette grosse frayeur, Loïc Nottet semble déjà avoir repris du poil de la bête. « Les blessures physiques sont les moins importantes, elles ne laissent que des cicatrices oubliables », relativise l’artiste, voulant ainsi faire passer « un message de courage » à ses fans. « Il y a plus grave, on en guérit. Alors j’ai tout simplement décidé de m’y résoudre et de me donner d’autant plus intensément dans la revalidation qui m’attend pour vous servir un Lo’ plus en forme et énergique que jamais sur scène lors la tournée qui nous attend dès mars !

L’artiste conclut, reconnaissant : « j’aimerais remercier les pisteurs, les médecins d’urgence et même la gendarmerie (oui, c’était l’hélicoptère de la police qui m’a transporté, si c’est pas la classe !) qui font tous un travail exceptionnel, même avec un blessé plus préoccupé par sa douleur que par ce qu’on lui dit… »