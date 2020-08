Amal et George Clooney font un don conséquent après les explosions de Beyrouth

Amal et George Clooney ont le coeur sur la main et se sont montrés particulièrement touchés par la double explosion ayant eu lieu à Beyrouth le 4 août dernier. Ils ont décidé de réaliser une promesse de don de 100.000 $ à la population libanaise.

Née à Beyrouth en 1978, Amal Clooney a été touchée par la double explosion survenue le 4 août dernier, qui a fait plus de 150 morts et 5.000 blessés. Avec son mari George, ils ont affirmé être « profondément inquiets pour les habitants » de la ville. En avril dernier déjà, en pleine crise du Covid-19, le couple faisait plusieurs dons pour un montant total d’un million $ pour venir en aide aux plus démunis face à la pandémie.

D’après People, ils ont, cette fois-ci, décidé de faire une promesse de don de 100.000 $ et espèrent « que d’autres les aideront de toutes les façons possibles ». Ce montant sera réparti entre trois organisations sur le terrain: la Croix-Rouge libanaise, Impact Lebanon et Bytna Baytak.

Environ 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées dans l’entrepôt du port de Beyrouth. Un Belge a perdu la vie dans les violentes explosions qui ont secoué la ville. «Jusqu’à présent, le bilan est de plus de 150 morts et plus de 5.000 blessés», a indiqué Rida Moussaoui. Les énormes explosions ont également fait quelque 300.000 sans-abri.