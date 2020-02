George Clooney se dit attristé par le travail des enfants dans les plantations de café

Une enquête qui sera bientôt diffusée sur Channel 4 a épinglé Nespresso, qui emploierait des enfants dans ses exploitations de café. Le géant de l’industrie a dit fermement s’opposer à ses pratiques, et son ambassadeur George Clooney s’est dit attristé par les conclusions du documentaire, promettant qu’un travail serait effectué.

Nespresso était dans le viseur d’un documentaire de Channel 4, qui sera diffusé la semaine prochaine sur la chaîne. Dans celui-ci, des enfants seraient filmés en train de travailler huit heures par jour pour environ cinq euros, avec seulement un jour de congé par semaine. Nespresso a toujours affirmé que ses grains provenaient de sources éthiques, sans donner de listes de fournisseurs.

En tant qu’ambassadeur de la marque, George Clooney, qui a déjà gagné près de 35 millions € grâce à ce juteux partenariat, s’est dit très attristé par ces révélations. « J’ai été surpris par cette histoire. Il est clair que nous avons encore du travail à faire et ce travail sera fait », a-t-il exprimé.

« J’ai moi-même grandi dans une ferme de tabac et j’y ai travaillé dès mes 12 ans. Je suis particulièrement conscient des problèmes qui peuvent être causés par ces pratiques. C’est pour cette raison que j’ai rejoint le consultatif sur la durabilité de Nespresso il y a sept ans. Je suis extrêmement fier des efforts faits par la marque en ce sens », a poursuivi l’acteur américain, avant de conclure: « J’espère que le journaliste à l’origine de ces révélations continuera à enquêter à ce propos et rendra des comptes si cela n’évolue pas. »

How is your coffee produced? Well, maybe you should watch our new documentary coming on Monday 8:00 PM on Channel 4. Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee #childlabor #coffee #documentary @TI_Media_UK pic.twitter.com/F0VQGIhUWN

— Miki Mistrati (@MrMistrati) February 25, 2020