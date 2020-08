Charles Michel en visite à Beyrouth ce samedi pour montrer « la solidarité européenne »

Le président du Conseil européen Charles Michel se rendra samedi à Beyrouth, quelques jours après les explosions meurtrières qui ont secoué la capitale libanaise depuis un entrepôt du port, a-t-il annoncé vendredi sur Twitter.

Il transmettra «la solidarité européenne avec les habitants du Liban». L’Europe est «choquée et attristée», et se tient prête à fournir l’aide nécessaire, ajoute le Belge. Il rencontrera à Beyrouth le président Michel Aoun, ainsi que Nabih Berri, le président de la Chambre des députés, et le président du conseil des ministres Hassan Diab.

Traveling to #Beirut tomorrow to convey Europe’s solidarity with the people in #Lebanon.

Shocked and saddened, we stand with all those affected and will provide help.

Will meet with President Aoun, Speaker of Parliament Berri and President of Council of Ministers Diab. pic.twitter.com/bKdULdPSNE

— Charles Michel (@eucopresident) August 7, 2020