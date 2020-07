Le premier chien testé positif au coronavirus a perdu la vie

Son histoire avait fait le tour du monde en avril dernier. Buddy, un berger allemand de sept ans vivant aux Etats-Unis, plus précisément à Staten Island, devenait le premier chien américain testé positif au coronavirus. Ce mercredi, National Geographic annonce que l’animal a finalement perdu la vie.

Buddy avait rencontré des problèmes respiratoires à la mi-avril après que son maître, Robert Mahoney, a contracté le coronavirus. Pendant environ un mois, le chien avait perdu du poids et était devenu très léthargique. Les vétérinaires avaient d’abord affirmé que l’animal n’avait pas attrapé le coronavirus, avant qu’un test réalisé le 15 mai dernier n’affirme le contraire.

Buddy, the first dog in the U.S. diagnosed with the coronavirus, has died. His family shared their frustrations and heartbreak with @natashaldaly https://t.co/jxDUNm8spv

— National Geographic (@NatGeo) July 30, 2020