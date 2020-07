Taylor Swift en couple avec Karlie Kloss? Les fans ont une improbable théorie

"The Teenage Love Triangle" "august" is Betty point of view, "betty" is James point of view and "Cardigan" telling how James cheated on Betty. IT IS ALL CONNECTED. SHE IS LITERALLY A LYRICAL GENIUS. #Folklore pic.twitter.com/krQSQEG0QG — danial (@repugodtion) July 24, 2020

Un triangle amoureux complexe

C’est comme souvent sur Twitter que la rumeur a pris de l’ampleur, et pour cause. A la sortie de l’album, la jeune femme a expliqué qu’il abordait l’histoire d’un triangle amoureux sur les titres « Cardigan », « August » et « Betty », avec le point de vue d’un des trois personnages à plusieurs moments de leurs vies.

Si vous suivez toujours, les trois protagonistes sont donc Betty, son petit-ami James et une fille avec qui James a trompé Betty. La chanson « August » serait le point de vue de Betty, le titre « Bettty » celui de James et la chanson « Cardigan » expliquerait comment James a trompé Betty.

Taylor Swift and Karlie Kloss are in a relationship and Folklore is an ode to cottage core lesbians, in this essay I will… pic.twitter.com/z6QBUUg78y — 1984’s George Whorewell (@EwdatsGROSS) July 23, 2020

Des références partout

Mais quel rapport donc avec une potentielle histoire d’amour entre Taylor Swift et Karlie Kloss? D’abord, Taylor Swift serait le personnage de James, car ses parents l’ont appelée par son prénom en référence au chanteur-compositeur JAMES Taylor. Ensuite, Betty serait Karlie Kloss, car son deuxième prénom est Elizabeth.

Et il faut dire que pendant des années, les femmes ont été très proches. Elles se sont rencontrées lors du défilé Victoria Secret de 2013 et ont ensuite effectué de nombreuses apparitions publiques ensemble. Les fans les disaient inséparables jusqu’au mariage de Karlie Koss avec Joshua Kushner. La tromperie à laquelle Taylor Swift fait référence?

Par ailleurs, d’autres détails plus anecdotiques viennent semer le trouble. L’album de Taylor est sorti deux ans jour pour jour après les fiancailles de Karlie et Joshua. Et ce même jour, Karlie Koss a publié une photo d’elle dans une forêt assez similaire à celle sur la pochette de l’album « Folklore ». Alors, les stars jouent-elles avec nos pieds et nous cachent-elles une idylle qui a eu lieu dans un passé pas si lointain? Qui sait…