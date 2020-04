Pour lutter contre la propagation du coronavirus, Taylor Swift a décidé d’annuler tous ses concerts de l’année.

Partout dans le monde, des artistes sont touchés par les mesures de confinement liées au coronavirus. Et les superstars n’échappent pas à la règle. Dans un message publié sur Twitter vendredi, Taylor Swift a en effet annoncé annuler tous ses concerts de 2020 « pour lutter contre la propagation du virus ».

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I’ll see you on stage as soon as I can but right now what’s important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon

— Taylor Swift (@taylorswift13) April 17, 2020