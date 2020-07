Facebook et Snap Inc. examinent leurs algorithmes, jugés racistes et sexistes

Facebook et Snap Inc. ont annoncé leur intention de se pencher sur les biais dont sont accusés leurs algorithmes et leurs équipes de direction.

Alors que le mouvement Black Lives Matter appelle dans le monde entier à la réaction citoyenne face aux inégalités, les algorithmes des réseaux sociaux et leurs biais sont plus que jamais pointés du doigt.

Snap Inc. a récemment été accusé d’entretenir le racisme dans sa culture d’entreprise, tandis que les algorithmes de Facebook et Instagram sont décriés. En réponse à cela, comme le rapporte The Wall Street Journal, Facebook « a dédié des équipes spéciales à l’étude d’éventuels biais racistes sur sa plateforme et son unité Instagram ». De son côté, Business Insider rapporte que Snap Inc. lançait une enquête confidentielle sur les accusations de discrimination au sein de l’entreprise.

Enquête et examens

Confrontée à ces accusations depuis ses débuts, l’entreprise Facebook s’est pourtant longtemps montrée hésitante « à étudier la façon dont ses produits affectaient les différentes minorités ». Une équipe de recherche se consacrera désormais exclusivement à l’examen de ces algorithmes discriminatoires.

Snap Inc. enquête de son côté sur le racisme et le sexisme observés dans ses bureaux et au cœur des équipes. La culture d’entreprise de ces cinq dernières années sera plus particulièrement dans le viseur, notamment chez les managers.

Facebook publie chaque année un rapport sur la diversité au sein de l’entreprise. Le plus récent date de la semaine dernière. Snap Inc., en revanche, n’en a jamais publié, comme le rapporte CNBC.