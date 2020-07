Les vélos électriques partagés Billy Bike en pleine croissance

La campagne de financement participatif lancée en mai par la société bruxelloise de vélos électriques partagés Billy Bike a permis de collecter 223.100 €. L’entreprise prépare l’arrivée de 600 nouveaux vélos, pour atteindre un total de 1.200 vélos au printemps prochain.

La crise sanitaire a largement profité à la société bruxelloise Billy Bike. Alors que son concurrent Jump (Uber) quittait la capitale, Billy laissait ses vélos sur le marché, et offrait au passage la gratuité temporaire aux professions essentielles. « Afin de pouvoir accueillir tous les anciens utilisateurs JUMP qui se retrouvent sans vélo et les milliers de Bruxellois qui ont découvert le vélo pendant le confinement, nous comptons doubler la taille de notre flotte en 2021 », annonce la société. « Avec plus de vélos, nous pourrons ouvrir des nouveaux quartiers et assurer une présence plus importante dans les zones qui rencontrent une forte demande. Il nous faut maintenant convaincre les banques de nous aider à financer cette expansion. Mais vu les résultats des derniers mois, cela ne devrait pas poser problème. » La société annonce avoir quintuplé son chiffre d’affaire depuis le début de l’année.

Des actionnaires usagers

Malgré le climat d’incertitude économique, 467 personnes ont fait le choix de devenir actionnaires de Billy SA. « Ce nombre est bien plus important à nos yeux que le montant récolté », confie le CEO de la société, Pierre de Schaetzen. « Nous sommes désormais 588 actionnaires Billy, pour la plupart Bruxellois et utilisateurs quotidiens du service. Ceci nous donne un avantage concurrentiel énorme et offre plus de poids au niveau politique. Notre vision est de devenir le nouveau transport public Bruxellois. Cela signifie une meilleure intégration avec les autres transports publics, plus de vélos, une meilleure couverture de la région et des prix plus bas.

Le montant récolté par la jeune entreprise va permettre une amélioration de son service. Elle annonce par exemple avoir pu engager une partie de l’équipe de son concurrent JUMP, ce qui permettra un meilleur entretien, une augmentation de la disponibilité et de fiabilité de sa flotte de vélos.