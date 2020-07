Test de F1 2020 : à saison exceptionnelle, jeu exceptionnel

2020 est d’ores et déjà une année unique et exceptionnelle. La saison de F1 aussi. Le jeu F1 2020 l’est tout autant. On vous dit sur ce nouvel opus qui comblera les fans de Formule 1.

Pandémie mondiale de coronavirus oblige, la saison 2020 de F1 ne se déroulera pas comme cela était prévu au début de l’année. À l’heure d’écrire ces lignes, on sait quand elle commence (le 5 juillet en Autriche) mais pas quand elle se termine. Des Grands Prix mythiques ont été annulés (pas de Monaco cette année, snif snif), des courses se dérouleront à une semaine d’intervalle sur le même circuit et les nouvelles pistes qui devaient être lancées cette année attendront l’an prochain. Dans ce contexte si particulier, et c’est très rare dans l’histoire de la licence Formula One, nous avons eu la chance de tester F1 2020 avant même que la saison ne commence.

Une édition compliquée à mettre à jour

Ces bouleversements ne font pas les affaires de Codemasters qui développe depuis quelques années déjà, avec succès, le jeu officiel de la discipline. Les développeurs avaient tout anticipé depuis plusieurs mois, finalement rien ne se passe comme prévu. S’ils vont pouvoir changer quelques changements mineurs (la nouvelle livrée de la Williams, lâchée par son sponsor durant le confinement), d’autres changements récents ne sont pas encore dans le jeu (la robe noire adoptée par Mercedes pour soutenir le mouvement Black Lives Matter). Pour les fans par contre, c’est une excellente nouvelle puisqu’ils peuvent découvrir les deux nouveaux tracés qui devaient faire leur apparition en 2020 (les GP des Pays-Bas et du Vietnam) et ainsi rouler sur ces pistes avant même les pilotes !

C’est qui le patron ?

Ce ne sont les seules nouveautés adoptées cette année par la licence qui frisait déjà l’excellence sur les épisodes précédents. On notera désormais la possibilité de faire une saison complète dans l’antichambre de la F1, la F2, avec les pilotes et les monoplaces de la saison 2019 (une mise à jour gratuite avec la saison 2020 est prévue plus tard). Le mode carrière a été amélioré et, alors que cette possibilité avait disparu depuis quelques années, on peut à nouveau jouer à deux sur la même console en mode splitscreen.

Enfin, F1 2020 inaugure l’apparition d’un tout nouveau mode de jeu : My Team/Mon Écurie. Dans ce mode de jeu, vous avez une double casquette : celle de pilote principal de la onzième écurie du plateau et celle de patron de l’équipe. Vous devez ainsi vous occuper des moindres détails (conception de la livrée, de la combinaison, des casques), de faire des choix stratégiques (choix du motoriste, des sponsors, du second pilote) et de gérer tout l’aspect recherche et développement de l’écurie. En tant que pilote, vous devrez vous faire une place au milieu des ténors de la discipline, répondre aux questions des journalistes et relever les objectifs fixés par vos sponsors. Plus complet que le mode carrière, My Team apporte un vent de nouveauté bienvenu dans le jeu.

On ne change pas une recette qui gagne

Pour le reste, F1 2020 s’inscrit dans la lignée de ces excellents prédécesseurs. De la McLaren MP4/4 de 1988 à la Red Bull Racing RB6 de 2010, on peut piloter 20 monoplaces qui ont marqué les 30 dernières années de la discipline. On peut bien sûr prendre part à ce qu’aurait dû être la saison 2020 mais également à une multitude de championnats alternatifs, plus courts et/ou avec d’autres règles, au volant des F1, des F2 ou des bolides rétros. Enfin, après une édition spéciale dédiée au duel Senna/Prost, cette année, F1 2020 Deluxe Edition est consacrée à Michael Schumacher. Les fans du pilote allemand pourront ainsi prendre les commandes de célèbres de ses monoplaces de la Jordan de 1991 à la Ferrari championne du monde en 2000 en passant par deux mythiques Benetton pour réaliser divers petits défis.

Grâce à ses nombreux modes de difficulté, ses réglages et ses paramètres personnalisables, F1 2020 est accessible à tous les joueurs. Les fans à la recherche d’une simulation pointue comme les pilotes du dimanche à la recherche de sensations fortes trouveront leur bonheur. Graphiquement par contre, le jeu n’a guère beaucoup évolué par rapport à la version 2019. En 2020, on est notamment en droit d’attendre une meilleure modélisation des pilotes officiels de la discipline. Espérons que la version 2021 qui devrait sortir sur PS5 et Xbox Series X apporte une amélioration à ce niveau !

Notre verdict

Les derniers épisodes de F1 flirtaient déjà avec la perfection, F1 2020 enfonce le clou. Non seulement cet opus est riche en nouveautés dont l’apparition du mode de jeu My Team, mais en plus, il permet aux fans de la discipline de vivre la saison 2020 auquel ils n’auront pas droit. Ils pourront ainsi découvrir l’enfer de la piste d’Hanoï sous la pluie et entrer dans le dernier virage incliné du circuit de Zandvoort, le nouveau GP des Pays-Bas. F1 2020 est une belle réussite et un must-have pour les fans de Formule 1.

F1 2020 sortira ce 10 juillet sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Découvrez le trailer de lancement :