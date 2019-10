Metro a passé une journée avec Lewis Hamilton

Il est rare de passer du temps avec un quintuple champion du monde de Formule 1. Entre deux Grands Prix, Metro a eu l’opportunité de rencontrer Lewis Hamilton. Retour sur une journée hors du commun.

Douze ans après ses débuts en F1, Lewis Hamilton collectionne les titres et les records, du plus grand nombre de pole positions (87) au nombre total de points inscrits en F1 (3.268). Champion du monde pour la première fois à 22 ans, le pilote britannique aujourd’hui âgé de 34 ans continue d’avoir cette rage de vaincre et l’envie de gagner. À Sotchi, Lewis Hamilton a battu un nouveau record qui appartenait à Michael Schumacher: depuis le début de sa carrière, il a mené au moins un tour lors de 143 GP, sur les 245 auxquels il a participé. La saison prochaine, il pourrait encore ravir deux nouveaux records à Schumi: le plus grand nombre de victoires en F1 (82 contre 91) et le plus grand nombre de podiums (146 contre 155).

Un homme serein

À quelques courses de devenir sextuple champion du monde, entre le GP de Russie et celui de Japon, Lewis Hamilton était de passage dans son pays natal pour une journée promotionnelle organisée par son sponsor Monster Energy au Mercedes-Benz World de Brooklands, près de Londres. À la fois soulagé et heureux après sa victoire en Russie, c’est un Lewis Hamilton comblé que Metro a rencontré pour un entretien exclusif. S’il mène une vie à 300km/h sur mais aussi en dehors des circuits, Hamilton est un homme qui dégage le calme et une grande sérénité. Dès que nous posons notre enregistreur sur la table, Lewis nous montre un visage taquin et amusé. Visiblement il n’avait jamais vu un microphone posé sur un trépied et il nous l’a tout de suite fait remarquer. Bon, c’est vrai que le nôtre n’est plus tout jeune mais quand même!

« Je m’améliore comme pilote mais aussi comme être humain »

Après avoir échangé quelques mots en français, nous commençons l’entretien en lui demandant si, comme le bon vin, il était devenu un meilleur pilote au fil des ans. «Eh bien, je ne suis pas un connaisseur de vin mais j’ai entendu que le bon vin s’améliorait avec le temps. Si je regarde mes résultats et ma régularité, je pense que mon niveau est plus élevé qu’il y a deux, trois, quatre ou cinq ans», raconte Lewis Hamilton. Il explique qu’il a notamment passé un cap lorsqu’il est entré dans la trentaine. S’il continue aujourd’hui d’avoir les aptitudes et la vitesse qu’il avait quand il était plus jeune, Il confie qu’il a désormais une meilleure compréhension de l’environnement qui l’entoure et que la manière dont il est capable de livrer le maximum de lui-même chaque week-end a énormément augmenté. «Comme le bon vin, je m’améliore et j’évolue, comme pilote mais aussi comme être humain», estime Hamilton.

«Les fans m’aident à avancer»

Comment fait-on pour garder les pieds sur terre quand on est quintuple champion du monde de F1, le pilote le mieux payé du monde avec des revenus annuels estimés à 50 millions € et qu’on est suivi par 13 millions de personnes sur Instagram? C’est la question que nous avons posée à Lewis Hamilton. Vu sa manière d’être, on pensait que c’était une formalité pour lui. La réalité est tout autre. «Le fait de garder les pieds sur terre est difficile», explique-t-il. Heureusement, il peut compter sur la présence et l’aide de ses amis et de sa famille. «Mon meilleur ami date de l’époque où j’avais 10 ans et mes meilleurs amis remontent tous à la période avant la Formule 1. Ils me connaissent et ils me connaissaient avant. Alors s’ils me voient changer, ils peuvent m’aider. Ma famille aussi est là depuis le début».

Le rapport que Lewis Hamilton entretient avec ses fans est également très important. «Je n’imaginais jamais tisser un lien comme ça. Ça a vraiment beaucoup d’impact sur moi. Quand vous voyagez autour du monde, vous vous sentez parfois très seul. Les messages et le soutien des fans m’aident à avancer. Ils m’inspirent pour continuer à être meilleur», confie-t-il.

En regardant son smartphone, Lewis raconte qu’il reçoit des milliers de messages privés par jour. Et même s’il est impossible pour lui de tous les lire et encore moins d’y répondre, il assure qu’il en lit beaucoup: «Je vois des messages extraordinaires et cela me touche vraiment très profondément. J’emporte tous ces messages avec moi quand je voyage et cela me permet de continuer de faire ce que je fais.»

« Je ne veux pas garder mon siège par égoïsme »

Enfin, nous avons abordé avec lui son âge et la fin de sa carrière. Jusqu’à quel âge pense-t-il pouvoir continuer à piloter au plus haut niveau? «C’est LA grande question» pour Lewis Hamilton. «Plusieurs pilotes ont arrêté lorsqu’ils avaient 40 ans. Je ne sais pas qu’elles sont les limites physiques, mais je crois que le moment venu, je sentirai quand ma vitesse de réaction déclinera. C’est difficile de dire dans combien de temps je vais partir. Ce sera peut-être dans un an ou dans deux ans. Mais pour le moment, j’adore ce que je fais et je ne peux pas imaginer ma vie sans cela. Tant que je m’amuse et tant que je suis capable de continuer à faire ce que je fais maintenant, je vais essayer de continuer. Mais je suis aussi conscient qu’il y a seulement 20 places en F1 et que je ne veux pas garder mon siège par égoïsme», conclut Lewis Hamilton laissant entrevoir qu’il laissera sa place à la relève lorsque le moment sera venu.

Thomas Wallemacq