Évincé d’« Affaire Conclue », Pierre-Jean Chalençon balance

Le collectionneur de 50 ans est revenu sur son départ de l’émission « Affaire Conclue ».

Dans une interview pour Sudpresse, Pierre-Jean Chalençon a tenu à revenir sur son éviction d’« Affaire Conclue ». On y apprend notamment que s’il a toujours pu compter sur le soutien de Sophie Davant, la relation avec d’autres pouvait parfois être un peu plus compliquée. « On est totalement raccord avec Sophie (Davant). D’ailleurs, elle m’a apporté tout au long de cette histoire son soutien le plus total. C’est mon amie et ça se vérifie. Alors qu’il y a certaines personnes dans l’émission, dont un certain Belge (Gérald Watelet, ndlr) qui a bavé sur ma gueule. Enfin, les pièces rapportées seront toujours des pièces rapportées… Sophie Davant est une vraie amie, tout comme Caroline Margeridon, Alexandra Morel ou Julien Cohen. Le succès de l’émission, on l’a fait ensemble. Alors après, j’ai pris un peu d’ascendant mais on s’en fout, on est copains ».

Le collectionneur déplore aussi que l’émission ait été trop souvent diffusée, ce qui aurait provoqué un effet de saturation chez les fans. « Je ne veux pas être méchant mais à force de diffuser et rediffuser, le matin, la journée, la nuit, à un moment, on tue l’émission ».

Les amateurs de l’émission ont donc rendez-vous le 7 juillet, lors d’un prime, pour retrouver leur collectionneur favori. Et s’ils devaient rater ce rendez-vous, France 2 aurait encore de nombreux inédits en stock. La disparition de Pierre-Jean Chalençon de nos petits écrans n’est donc pas (encore) pour tout de suite.