VIDEO. Elles jettent des bébés à l’eau pour leur apprendre à nager et créent la polémique

La méthode de ces professeures pour apprendre à des bébés à nager crée la polémique aux Etats-Unis. Sur TikTok, une maman à montrer comment son fils Oliver, 8 mois, est jeté dans une piscine par sa professeure pour voir comment il réagit. Certains utilisateurs trouvent cette façon de faire cruelle…

Krista Meyer, une Américaine vivant dans le Colorado, ne pensait pas à mal lorsqu’elle a posté une vidéo de son fils apprenant à nager il y a quelques jours. « Oliver me fascine chaque semaine ! Je n’arrive pas à croire qu’il fait ça depuis seulement deux mois. C’est un petit poisson », écrit-elle en légende de sa publication. Pourtant, force est de constater que ces images n’ont pas été au goût de tout le monde.

Une méthode discutable

En effet, Oliver, qui est âgé de 8 mois, est lancé à l’eau par sa professeure, afin de voir comment il réagit lorsqu’il tombe à l’eau. Sur les images, on peut voir le bébé aller assez profondément, avant de remonter à la surface, rejoint par la monitrice qui le prend ensuite dans ses bras.

Mais les commentaires des utilisateurs ont critiqué avec virulence cette pratique, comme le raconte la maman à BuzzFeed News: « Beaucoup de personnes voient un enfant être jeté dans l’eau et pensent ‘Ce n’est pas bien ! Vous ne devriez pas faire cela !’. J’ai reçu des menaces de mort. Il y a des gens qui m’ont dit que j’étais la pire des mères, que je mettais mes enfants en danger, que je les traumatisais. »

Un apprentissage à la dure

Et pourtant, le but de cette leçon de natation est bel et bien d’apprendre Oliver à réagir si, d’aventure, il tombait par inadvertance dans un basin. « Nous apprenons aux bébés de 8 mois à réagir dans cette situation et à trouver une stratégie de sortie« , explique Lauri Armstrong, la propriétaire de Little Fins, qui organise ces cours, avant de poursuivre: « Quand les enfants tombent dans l’eau, ce n’est jamais joli. Ils sont souvent désorientés. Ils doivent apprendre à émerger et à s’en sortir tout seuls. »

Dans le cadre de ce cours, les bébés ne sont jetés dans la piscine que lorsque les professionnelles estiment qu’ils sont à l’aise dans l’eau. Le but de l’exercice est de leur apprendre à se retourner et à flotter sur le dos lorsqu’ils tombent dans l’eau.