Un sac contenant 3 kg d’or oublié dans un train en Suisse

En Suisse, un passager distrait a quitté un train en oubliant son sac. Il y avait à l’intérieur plus de 3 kg d’or.

Des milliers d’objets sont oubliés chaque jour dans les trains. On pourrait avoir tendance à croire que plus des objets ont de la valeur et moins il est probable qu’ils soient oubliés. Et pourtant, le fait d’être tête en l’air arrive visiblement à tout le monde, même quand on transporte des choses très précieuses.

Des oublis qui coûtent un bras

On se souvient par exemple en 2016 d’une violoniste qui avait oublié dans un train allemand un rarissime Stradivarius estimé à 2,4 millions d’euros. Deux ans plus tôt, un collectionneur franco-italien avait égaré des œuvres d’art chinoises du XIIIe siècle, estimées à plus d’un million d’euros, dans un train Paris-Genève. Plus récemment, en 2019, en Allemagne, un passager a quitté un train en y oubliant un vase fabriqué par Picasso.

3 kilos d’or oubliés dans un train

La plupart du temps, ce sont les propriétaires de ces objets précieux qui contactent les autorités et la compagnie ferroviaire pour tenter de retrouver leurs biens, avec plus ou moins de succès. Mais cette fois, c’est l’inverse ! En Suisse, la police est à la recherche d’un passager qui a oublié un sac contenant plus de 3 kilos d’or dans un train.

Les faits remontent à l’automne dernier. Un individu a quitté un train reliant St-Gall à Lucerne en y laissant un sac qui vaut son pesant d’or. En effet, selon les estimations, la marchandise oubliée a une valeur d’environ 170.000 euros. Cela fait sept mois que les autorités sont à la recherche du mystérieux passager mais il ne s’est toujours pas manifesté. C’est pourquoi l’information a été rendue publique. Le propriétaire dispose de cinq ans pour récupérer son bien au tribunal de Lucerne.