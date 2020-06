Tortillas maison garnies à l’aubergine grillée, compotée de poivrons et tomates

La cheffe Angèle Ferreux-Maeght revisite un classique de la cuisine mexicaine populaire pour nous proposer un plat gourmand et healthy. Une recette végétarienne, estivale et parfumée !

Pour 4 personnes

Ingrédients

3 aubergines

Fleur de sel

Poivre du moulin

Pour la compotée de poivrons :

4 poivrons rouges

3 tomates rondes

1 oignon rouge

1 gousses d’ail

2 citrons verts

5 cl d’huile d’olive

Quelques branches de thym

Fleur de sel

Poivre du moulin

Pour la pâte à tortillas :

150 gr de farine de riz

70 gr de farine de maïs

70 gr de fécule de maïs

25 cl d’eau

3 pincées de fleur de sel

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Pour la crème de coriandre :

2 belles poignées de feuille de coriandre

1 petite poignée de feuille de menthe

2 cm de gingembre frais et pelé

1 gousse d’ail

1 cuillère à café de cumin moulu

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 oignon

4 cuillères à soupe de crème fraîche

Préparation

– Commencer par préparer les aubergines grillées. Après avoir retiré le pédoncule des aubergines, coupez-les en tranches dans le sens de la largeur. Peler et hacher la gousse d’ail. Faire chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et déposer les tranches d’aubergine. Laisser dorer sur chaque côté et débarrasser sur une assiette recouverte de papier absorbant.

– Préparer la compotée de poivrons. Préchauffer le four à 210°C. Laver tous les légumes. Déposer les poivrons sur une plaque et les enfourner pendant 20 minutes en prenant soin de les retourner de temps en temps. Les sortir du four quand ils commencent à être recouverts de taches noires, et laisser reposer dans une boite hermétique pendant 10 minutes.

– Pendant ce temps, retirer le pédoncule des tomates et les couper en cubes. Peler et hacher l’ail et l’oignon.

– Faire chauffer une casserole avec un filet d’huile d’olive. Ajouter l’oignon et le laisser suer. Ajouter les cubes de tomates avec l’ail et laisser compoter à feu doux. Eplucher et épépiner les poivrons. Les couper en lanières puis en cubes et les ajouter dans la casserole. Ajouter les branches de thym, le sel, le poivre et le cumin. Maintenir sur feu doux et laisser cuire en remuant de temps en temps. Ajouter de l’eau si le mélange devient trop sec.

– Préparer la pâte à tortillas. Commencer par faire chauffer l’eau. Mélanger dans un saladier les farines, la fécule et le sel. Verser l’huile d’olive et l’eau tiède. Pétrisser pendant 5 minutes à la main jusqu’à l’obtention d’une boule homogène, lisse et non collante. Diviser en une dizaine de pâtons et laisser reposer à température ambiante pendant une trentaine de minutes.

– A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étaler finement chaque pâton entre deux feuilles de papier sulfurisé. Faire cuire chaque tortilla une minute de chaque côté dans une poêle moyennement chaude. Réserver sur une assiette recouverte d’un torchon humide.

– Pour la crème à la coriandre, mettre tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu’à l’obtention d’une crème lisse. Transvaser le tout dans un bol.

Au moment de servir, déposer sur chaque tortilla les tranches d’aubergine grillée, la compotée et terminer par la crème à la coriandre.