VIDEO. Un policier sauvagement agressé dans la rue à Londres

Quatre personnes, dont un adolescent de 13 ans, ont été arrêtées après qu’un policier ait été lâchement tabassé alors qu’il était au sol. La scène, filmée en pleine rue, a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi, un policier ainsi que sa collègue venue le défendre, ont été attaqués par un groupe de quatre personnes vers 15h30. A l’origine, la patrouille était appelée pour une agression. Lorsqu’ils se sont rendus sur place, au contact des personnes impliquées, un suspect a résisté et une lutte s’en est suivie avec le policier.

Sur les images, on voit effectivement l’officier aux prises avec un homme, avant qu’un attroupement ne s’effectue autour des deux hommes. le policier implore alors son agresseur de le laisser tranquille à plusieurs reprises, en vain. Sa collègue intervient pour tenter de calmer le jeu mais rien n’y fait. Les deux victimes finissent par être rouées de coups de poing et de coups de pieds.

#BREAKING . 2 police officers were attacked and assaulted by a few people in London, Hackney. The officers have been lett in shock, with no serious injuries. pic.twitter.com/Sc0VT4RM9G

Les deux agents ont été abandonnés avec des blessures mineures en état de choc et n’ont pas eu besoin de soins hospitaliers. Le ministre de l’intérieur, Priti Patel, a qualifié l’incident de « dégoûtant, choquant et honteux », suggérant que les policiers avaient été victimes d’une « attaque violente dégoûtante ».

Hier soir, la police a déclaré que des arrestations avaient été faites et que des suspects avaient été identifiés. Il s’agirait d’hommes de 32, 34 et d’une jeune femme de 20 ans. Un adolescent de 13 ans a également été interpellé.

#UPDATE | Detective Chief Superintendent Marcus Barnett @MPSHackney

Two of my officers were attacked yesterday. Four arrests have now been made.

Attacking police officers in London or anywhere else is completely unacceptable. pic.twitter.com/XrE1ueXX6r

— Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) June 11, 2020