VIDEO. Suite à son divorce, elle tombe enceinte de son beau-fils et compte l’épouser

Marina Balmasheva, 35 ans, avait décidé de divorcer avec son mari après une relation de 10 ans dans la région de Krasnodar, en Russie. Elle est ensuite tombée sous le charme de son beau-fils, qu’elle a continué à fréquenter. Désormais, elle s’apprête à avoir un enfant avec son beau-fils et le couple prépare son mariage dans les prochaines semaines !

C’est une histoire d’amour pas comme les autres qui fait couler beaucoup d’encre en Russie pour le moment. Pendant 10 ans, Marina Balmasheva, 35 ans, a été mariée avec Alexey, un homme de 45 ans, déjà père de 5 enfants. Celle-ci a donc participé à l’éducation de cette fratrie, mais a finalement divorcé avec son mari, pour des raisons inconnues.

Cela n’a pas empêché la jeune femme de continuer à fréquenter l’aîné des cinq enfants, Vladimir, âgé de 20 ans. Désormais, elle attend même un enfant avec lui, comme elle l’a révélé sur Instagram lundi. Marina a posté une vidéo sur laquelle on la voit approcher son copain et lui tendre un test de grossesse positif. Le jeune homme, visiblement ému, se jette dans ses bras. Le jeune couple en a profité pour annoncer son mariage : « J’en ai assez de me cacher… Tout est possible dans ce monde. Nous en sommes à 4 semaines et, oui, c’est pour cela que nous avons décidé de nous marier. »