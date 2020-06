Un couple d’étudiants victime d’insultes racistes à Louvain

“IK SLA DIE BOEK IN UW STROT” Zondag 7 juni werden tal van acties georganiseerd in verschillende Belgische steden voor #BlackLivesMatter, tegen politiegeweld en tegen alle vormen van racisme waarmee onze Belgische samenleving van doordrenkt is. Nog geen dag later slaat het racisme opnieuw toe in een zeer agressieve vorm bij mijn zus en haar vriend in Leuven. Maandag 8 juni ging mijn zus naar Leuven om haar eerste examen af te leggen. Ze besloot om na het examen samen met haar vriend Leuven in te trekken om wat te ontspannen. Samen bezochten ze een boekenwinkel, terwijl ze af en toe lachten om een grapje dat tussendoor werd gemaakt. Dit werd echter niet gesmaakt door een witte vrouw die ook in de winkel aanwezig was. Zonder reden begon ze agressief uit te halen naar mijn zus en haar vriend met tal van racistische verwijten, waarop mijn zus begon te filmen om bewijsmateriaal te verzamelen voor later. “Ge zijt hier wel in mijn land, vuile vreemde. Ga terug naar uw eigen land”; “moet ik in het Chinees praten” zijn enkele verwijten die ze naar hun hoofd kregen geslingerd. Uiteindelijk heeft de winkelmedewerker de vrouw uit de winkel gezet. Deze beelden komen niet uit de VS of de UK, maar uit Leuven. Racisme is altijd al aanwezig geweest in onze Belgische samenleving, zowel op individueel als structureel niveau. Het enige verschil is vandaag dergelijke incidenten meer en meer worden opgenomen om bewijsmateriaal te verzamelen. Voor mijn zus was dit incident echter geen verrassing meer. Zij, en zoveel andere zwarte mensen en mensen van kleur, worden dagelijks geconfronteerd met racisme. Hetzij subtiel, hetzij heel expliciet zoals nu. Ze is er immers aangewend dat op elk moment dat zij zich in publieke ruimte begeeft men haar racistisch kan benaderen. Desondanks kwetst het haar, en is het psychologisch uitputtend. Tevens maakt het haar boos dat mensen van kleur telkens maar moeten blijven slikken en binnen de lijntjes moeten lopen, terwijl de daders hier vrijwel altijd ongestraft mee wegkomen, zonder enige juridische vervolging. Witte mensen die openlijk racistisch onschuldige mensen van kleur kunnen blijven lastigvallen, dat is wit privilege. Mijn zus zou graag een klacht willen indienen tegen deze vrouw. Indien iemand haar kan identificeren, gelieve te laten weten. Mijn zus had graag zelf deze post geschreven, maar vroeg aan mij om het te doen. Ze is namelijk moe en wil zich focussen op haar volgende examen.

