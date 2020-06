Le racisme est aussi présent dans les rayons des supermarchés américains

Deux photos prises dans les rayons d’un supermarché américain sont devenues virales sur les réseaux sociaux. On y voit des produits de beauté destinés aux noirs placés dans une vitrine antivol.

« C’est plus que juste la police », c’est en utilisant ces mots que Jesús A. Rodríguez a publié deux photos prises dans un supermarché américain et illustrant les préjugés racistes aux États-Unis. Sur la gauche, on voit des shampoings et des produits pour les cheveux disponibles en libre-service dans les rayons. Sur la droite, ce sont des produits de beauté spécifiques pour les afro-américains. Contrairement aux autres produits, ceux-ci sont placés sous protection dans une vitrine antivol.

It’s more than just the police. pic.twitter.com/5SUJF8xBtm — Jesús A. Rodríguez (@jesusrodriguezb) June 8, 2020

« Les gens ne réalisent pas ce que nous devons vivre au quotidien »

Devenue virale, cette publication a suscité des centaines de milliers de commentaires sur Twitter. De nombreux autres internautes ont partagé des expériences similaires vécues dans d’autres supermarchés à travers les États-Unis.

This was in 2018, at Walmart in my very white hometown 🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/SbUC629i0n — Kassi (@ksmith5200) June 9, 2020

Just gonna leave this here. https://t.co/nfZelI2QfR — sam avishay (@samavishay) June 8, 2020

« Les gens ne réalisent pas ce que nous devons vivre au quotidien. Le message est clair: nous ne vous faisons pas confiance. », a témoigné Lauren Epps , une afro-américaine sur la chaîne CBS Denver.

Wallmart réagit

La chaîne de supermarchés Wallmart, où ont été prises les photos partagées par Jesús A. Rodríguez sur Twitter, a réagi à la polémique. « Nous ne tolérons aucune discrimination d’aucune sorte chez Walmart. Nous servons plus de 140 millions de clients par semaine, toutes catégories démographiques confondues, et nous nous efforçons de répondre à leurs besoins tout en leur offrant la meilleure expérience d’achat possible dans chaque magasin. Nous sommes sensibles à la situation », a souligné Wallmart. Cependant, la chaîne de supermarchés n’a pas indiqué qu’elle comptait arrêter de mettre sous protection certains produits.