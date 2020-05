Twitter signale un tweet de Trump pour « apologie de la violence »

Un tweet du président américain Donald Trump sur les affrontements de Minneapolis a été signalé vendredi par Twitter pour «apologie de la violence».

«Ce tweet viole les règles de Twitter sur l’apologie de la violence. Toutefois, Twitter estime qu’il est dans l’intérêt du public que ce tweet reste accessible», a indiqué le réseau social.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020