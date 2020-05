VIDEO. Un Marseillais se fait tatouer le professeur Raoult sur la cuisse

Le professeur Raoult, bien connu pour ses déclarations sur la pandémie et son utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement, a beaucoup de supporters. Mais certains poussent le vice très loin, jusqu’à se faire tatouer son visage.

Hugo, un Marseillais de 29 ans, a vraiment le professeur Raoult dans la peau puisqu’il vient de se faire tatouer sa tête sur sa cuisse.

Le directeur de l’IHU compte, en effet, un grand nombre d’admirateurs à travers la France et même au-delà. Mais c’est dans le sud que la ferveur est la plus forte. Sur ce tatouage, on peut d’ailleurs y voir un cachet estampillé « Made in Marseille ».

C’est le tatoueur Pascal Squale Tattoo qui a révélé son oeuvre sur les réseaux sociaux. On y voit ainsi le portrait du professeur avec ses cheveux longs, sa petite barbe et ses lunettes.