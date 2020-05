Le Pr Raoult ne croit pas vraiment à un vaccin

« Scientifique préféré des Français », le Pr Raoult est connu pour ne pas avoir sa langue en poche. Il l’a encore prouvé lors d’une interview pour le magazine Paris Match. Trouver un vaccin? « Un défi idiot », selon lui.

Le Pr Raoult s’est fait connaître dès le début de la pandémie pour avoir prôner avec force l’utilisation de l’hydroxychloroquine. D’ailleurs, c’est toujours pour lui le « traitement de référence ». Et l’antibiotique azithromycine? C’est « le médicament le plus prescrit au monde après l’aspirine… Un Américain sur huit en prend une fois par an! Ce traitement est bête comme chou, c’est pour ça qu’il irrite. (…) Nos tests révèlent leur efficacité sur le virus lorsqu’ils sont combinés. »

Il est par contre beaucoup plus dubitatif sur l’élaboration d’un vaccin efficace. « Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… c’est même un défi idiot », explique-t-il à Paris Match. « Près de 30 milliards de dollars ont été dépensés pour celui contre le VIH, voyez le résultat! Quand on ne sait pas gérer une maladie infectieuse, on nous sort le coup du vaccin! Il est déjà difficile de vacciner correctement contre la grippe, alors contre un nouveau virus… »

Pourquoi a-t-il quitté le comité d’experts créé par le gouvernement français? « On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c’est Pétain », a ajouté Didier Raoult.