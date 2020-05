La recette anti-déprime du jour: la pintade aux agrumes

On l’oublie souvent mais la volaille se marie très bien avec les agrumes tels que les oranges et les citrons. Un plat plein de fraîcheur et de soleil.

Ingrédients

2 pintades

3 cl d’huile d’arachide

80 g de beurre

2 citrons jaunes

3 citrons verts

4 oranges

60 g de sucre

3 cl de vinaigre

80 g de crème fraîche

450 g de riz long

Sel, poivre

Comment faire?

– Saler et poivrer l’intérieur des pintades. Les brider.

– Dans une grande cocotte, les faire dorer doucement avec l’huile et le beurre chauds.

– Presser le jus des citrons jaunes, d’un citron vert et de deux oranges. Les verser dans la cocotte. Ajouter le sucre et le vinaigre. Couvrir et laisser cuire 45 min à petit feu en retournant les pintades deux ou trois fois en cours de cuisson. Les sortir et les réserver au chaud.

– Faire réduire le jus de cuisson de moitié. Ajouter la crème fraîche et laisser épaissir quelques instants. Rectifier l’assaisonnement.

Servir la pintade découpée sur un lit de riz créole. Décorer avec le reste d’agrumes pelés à vif et coupés en quartiers.