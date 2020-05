La recette du jour anti-déprime: Le velouté de petits pois, crème de raifort d’Anne-Sophie Pic

View this post on Instagram

Le velouté de petits pois, crème de raifort 🇬🇧 The velvety pea soup, horseradish cream J'apprécie particulièrement ce délicat velouté en raison de sa couleur vert tendre, très appétissante. Le raifort, utilisé ici, possède une saveur marquée mais, accommodé avec de la crème, il perd en force ce qu'il gagne en suavité, c'est pour cela que les enfants l'aiment bien. 📖 Recipe & ingredients ➡️ in the link of my story 📖 Liste des ingrédients ➡️ dans la story 1️⃣ Le velouté de petits pois Faites bouillir une casserole d'eau salée (au gros sel). faites cuire les petits pois dans l'eau bouillante pendant 5 à 7 min. goûtez-les : ils doivent être très fondants ! Rafraîchissez les petits pois dans de l'eau bien froide pour stopper net la cuisson et fixer la couleur verte du légume. égouttez dans une passoire. Mixez les petits pois avec le bouillon de légumes pour obtenir un crème bien verte et lisse. Rectifiez l'assaisonnement en ajoutant un peu de sel fin. Mettez de côté. 2️⃣ La crème de raifort Fouettez la crème avec le sel dans un saladier (à la main ou avec un fouet électrique) jusqu'à obtenir une consistance onctueuse. Ajoutez le raifort dans la crème puis mélangez. salez, poivrez et mettez de côté. 3️⃣ Le service Dans 4 verrines, versez, en le répartissant au mieux, le velouté de petits pois. Avec 1 cuil. à soupe, formez des quenelles de crème au raifort, puis déposez-les sur le velouté. si vous n'arrivez pas à former de belles quenelles, ce n'est pas grave. Déposez juste un peu de crème au raifort avec une cuillère, la présentation sera belle tout de même. servez. 💡 Astuce Pour que le velouté prenne et garde une belle couleur vert clair, il est impératif que les petits pois soient parfaitement frais. Idéalement, achetez-les en cosses, ils sont mieux protégés que décortiqués.