Des milliers de poules d’élevage à la recherche d’un nouveau foyer

L’association S.E.A. se mobilise pour sauver plus de 100.000 poules pondeuses qui seront emmenées à l’abattoir le 18 mai prochain.

Durant le confinement, que ce soit pour avoir des œufs frais chaque jour ou pour occuper la famille, de nombreux ménages belges ont décidé d’accueillir des poules dans leur jardin. La demande est telle que les éleveurs mais aussi les fabricants de poulaillers ont du mal à suivre. À L’Elevage de Limal, dans le Brabant wallon, les ventes ont quadruplé. Le samedi, ils peuvent vendre jusqu’à 600 poules pondeuses. On commence « à être un peu juste » pour certaines espèces de pondeuses, confie Christopher Denis, l’éleveur belge.

Une nouvelle vie pour les poules pondeuses

Si vous voulez accueillir une ou plusieurs poules chez vous tout en faisant une bonne action, il existe pourtant une alternative aux éleveurs et aux animaleries. Depuis de longues années, l’asbl liégeoises S.E.A. (Suppression des Expériences sur l’Animal) se mobilise pour donner une nouvelle vie aux poules pondeuses issues d’élevages intensifs. Dans ces élevages, après 18 mois, les poules commencent à pondre un peu moins. Elles ne pondent plus qu’à 88 % de leur capacité, ce qui n’est pas suffisant pour les éleveurs qui décident de s’en séparer et de les emmener à l’abattoir.

Certaines personnes nous reprochent de sauver les poules dans les élevages industriels et ainsi d'encourager ce type d'… Posted by Suppression des Expériences sur l'Animal asbl on Sunday, May 3, 2020

Solange T’Kint et les bénévoles de l’asbl S.E.A. interviennent auprès des fermes et des éleveurs pour tenter de sauver le maximum de poules avant l’abattoir. Ils négocient avec eux pour que des citoyens et des citoyennes puissent venir adopter et racheter les poules condamnées à être abattues. Épuisées après avoir passé un an et demi à pondre dans un espace confiné, ces poules ont parfois perdu beaucoup de plumes. Néanmoins, elles sont prêtes pour commencer leur nouvelle vie. Après quelques semaines dans un jardin et au sec dans un poulailler, elles recommencent à pondre et retrouvent leur beau plumage.

Plus de 100.000 poules à sauver avant le 18 mai

Plus de 100.000 poules issues d’un élevage d’Audenarde, en Flandre-Orientale, à une quarantaine de kilomètres de Tournai et Ath et à 70 km de Bruxelles vont bientôt être abattues. L’abattoir passera à la ferme le lundi 18 mai. D’ici là, il est possible de les sauver et de les adopter, directement à la ferme, pour 2,5 €.

Pour adopter une poule, vous pouvez directement appeler le fermier, Geert, qui parle bien français, au 0495/38.36.87. Vous pouvez également contacter Solange de l’association S.E.A. au 0497/62.00.89. « La sortie des poules se fait dans le respect des règles sanitaires. Prévoyez des caisses avec beaucoup de trous pour que les poules aient suffisamment d’air ou alors des cageots ou des paniers pour transporter les chats ou les animaux de compagnie », souligne la présidente de l’asbl.

« Ces poules devront disposer d’un abri bien sec ainsi que de graines concassées et de farines pour pondeuses pour bien récupérer », précise Solange en ajoutant qu’elles auront un beau plumage et qu’elles se referont une santé au bout de quelques semaines.

TRES URGENT LES POULES D'AUDENARDE PARTENT à L ABATTOIR LE 18 MAI : Plus de 100.000 poules (blanches et brunes) sont… Posted by Suppression des Expériences sur l'Animal asbl on Friday, May 1, 2020

Un autre sauvetage est également organisé dans une ferme située à Leuze-en-Hainaut. 25.000 poules sont à sauver et sont proposées à l’adoption au prix de 3 €. Il est possible de passer directement à la ferme du lundi au samedi entre 9h à 12h et 13h à 17h (adresse disponible dans la publication Facebook ci-dessous).