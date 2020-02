Adopter des poules pour jeter moins de déchets

C’est un phénomène de plus en plus récurrent. Depuis plusieurs années, certaines communes ont décidé d’offrir des poules à leurs habitants, avec un succès qui dépasse souvent les attentes des autorités. Il faut dire qu’avoir une poule chez soi présente de nombreux avantages, et non des moindres.

Si de nombreuses communes ont décidé d’offrir des poules à leurs habitants, ce n’est pas simplement par bonté de cœur. L’animal se délecte en effet des aliments que l’on pourrait laisser derrière nous, ce qui diminue par conséquent notre production de déchets. La majorité des épluchures, restes de légumes, pain mouillé, croûtes de fromage, charcuterie… La poule mange tout et peut vous permettre d’éviter de jeter jusqu’à 150 kilos de déchets organiques par an! Pour le reste de son alimentation, la poule mange également des céréales, que ce soit du blé, de l’orge ou du maïs, ainsi que des graines.

En ce qui concerne son hydratation, une poule boit en moyenne entre 250 ml et 300 ml d’eau par jour. Un chiffre qui peut monter jusqu’à 600 ml si les températures se mettent à grimper. Son alimentation jouera également un rôle sur sa consommation d’eau. Plus une poule mangera des aliments secs, plus elle aura besoin d’eau. Pour son bien-être, il est donc essentiel que votre animal puisse boire, en quantité et quand elle le veut, à un ou plusieurs abreuvoirs. Attention cependant à ce que ces derniers soient situés dans un endroit où l’eau reste fraîche. À l’inverse, attention à ce que l’eau ne gèle pas en hiver.

Un geste pour l’animal

On estime généralement qu’une poule pondeuse produira entre 200 à 300 œufs par an. Un chiffre qui double quand on sait que, pour être heureuses, les poules sont des animaux qui ont besoin de compagnie. Sachant qu’une personne dans le monde mange en moyenne 150 œufs par an, deux poules devraient vous permettre de nourrir une famille de quatre personnes. Ce qui constitue une belle alternative aux œufs de supermarché dont on ne connaît pas toujours la provenance ni les conditions d’élevage. Maltraitance, espaces de vie trop petits, manque d’hygiène…, les témoignages sur la manière dont sont élevés ces animaux sont nombreux. En leur offrant un espace de vie adapté dans votre jardin, vous luttez à votre manière contre la maltraitance animale. En plus, cela vous permet de consommer des œufs toujours frais dont vous connaissez la provenance.

Pas besoin de coq

Contrairement à la croyance populaire, il n’est pas nécessaire que vos poules vivent avec un coq pour pondre des œufs. Ce dernier n’est «utile» que pour féconder des œufs. D’ailleurs, si vous n’avez que deux ou trois poules, l’animal risque surtout de les fatiguer. C’est pourquoi on estime souvent qu’un coq doit être placé dans un enclos avec entre six et dix poules.

En ce qui concerne la race de poule à choisir, nous vous conseillons de partir sur des simples poules rousses pour débuter. Ces poules ont l’avantage de pondre régulièrement, sont sociables, et ont bon caractère. La poule Vorwerk, avec son apparence plus atypique, devrait également vous ravir. Et si vous avez envie de craquer pour des poules d’ornement, gardez en tête qu’elles ont tendance à pondre moins (et des œufs plus petits) que les autres. Elles sont par contre particulièrement sociables et égayeront votre jardin.

Clément Dormal