Emily Ratajkowski sur son confinement : « une bataille pour rester positive et occupée »

Comme de nombreuses stars habituées aux paillettes, aux shootings et aux déplacements, Emily Ratajkowski vit mal son confinement. Mais elle tente de rester positive en s’occupant.



Fini les défilés et les soirées mondaines pour Emily Ratajkowski. Et le mannequin de 28 ans a visiblement du mal à rester chez elle. « Pour moi, c’est plus une bataille émotionnelle et mentale pour rester positive et occupée. J’ai dû me faire un agenda de maître aujourd’hui, j’ai croulé sous les appels », a t-elle confié dans l’émission A Zoom Of One’s Own, de Vogue.

.@EmRata calls in from her Los Angeles home for a candid conversation with 'A Zoom of One’s Own.' https://t.co/o0JjnfZlW4 — Vogue Magazine (@voguemagazine) April 27, 2020

« J‘ai aussi besoin d’un peu d’espoir »

Pour s’occuper, la jolie brune s’investit « dans le domaine de la justice sociale » : « Parce que Bernie (Sanders, le candidat à l’élection présidentielle américaine qu’elle soutenait, NDLR) a abandonné (la campagne), j’ai aussi besoin d’un peu d’espoir… et ça fait du bien de défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre dans ces situations. »

La jeune femme ne chôme pas ! Elle a encore publié mercredi des photos d’elle en petite tenue et, notamment, portant des pièces de la nouvelle collection de sa marque de vêtements, Inamorata.