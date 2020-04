A Los Angeles, tout le monde se confine sauf… Kylie Jenner

Peut-être se croit-elle au dessus de toutes les règles… En tout cas, ces dernières semaines, Kylie Jenner est loin d’avoir suivi les règles liées au confinement.

The Sun titre même : « Is Kylie Jenner the world’s biggest Covidiot as she breaks LA’s lockdown rules? ». Comprenez : « Kylie Jenner est-elle la plus idiote (jeu de mot Covid et idiot) du monde en enfreignant les règles de confinement de Los Angeles? »

La star de téléréalité a, en effet, commencé à enfreindre les règles de la distanciation sociale deux semaines après l’ordre de rester à la maison en Californie. Sa sœur Kim a admis que Kylie s’était «faufilée» dans la maison de sa mère Kris Jenner le 2 avril afin de faire le maquillage de sa sœur aînée pour une apparition à distance au Jimmy Fallon Show.

Le 14 avril, Kylie s’est également rendue dans une autre de leurs maisons à Palm Springs offrant aux fans une visite guidée de cette immense demeure.

Voir cette publication sur Instagram taco tuesday Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner) le 28 Avril 2020 à 1 :06 PDT

Pendant les vacances de Pâques au manoir de luxe, que Kris a récemment acheté pour 12 millions de dollars, Kylie était là avec sa fille Stormi et son petit ami Travis Scott.

Le 20 avril, Kylie est revenue à Los Angeles et a été photographiée en visite chez sa meilleure amie Stassi à Hollywood, toujours en compagnie de sa fille.

Avant-hier, la milliardaire a publié une série de photos sexy au bord de la piscine d’une maison achetée la semaine dernière. Et pour couronner le tout, Kylie a de nouveau vu Stassi, son amie de quarantaine, comme elle la nomme dans un défi TikTok.

En tout cas, on peut dire qu’elle ne s’emm*** pas !