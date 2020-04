Évadez-vous en visitant les îles Féroé… virtuellement

Isolées à cause de l’épidémie de nouveau coronavirus, les îles Féroé, archipel autonome danois qui avait fait les gros titres en « fermant » le temps d’un weekend pour protéger l’environnement, proposent aux personnes du monde entier, souvent confinées, des visites virtuelles pour découvrir ces îles de l’Atlantique Nord.

« Nous faisons ces visites pour les personnes qui étaient censées venir et visiter maintenant les îles Féroé et qui ont dû annuler leur voyage. C’est en quelque sorte notre façon de leur faire vivre l’expérience qu’ils auraient autrement eue à travers nos yeux, nos oreilles et notre corps, mais évidemment, c’est aussi pour tous les autres », a expliqué vendredi Kristina Sandberg Joensen, de l’office du tourisme féringien, l’une des guides virtuelles.

Le territoire, qui a enregistré 187 cas déclarés de Covid-19, a fermé ses frontières mi-mars.

Visite sur terre, sur mer ou à dos de cheval

Le principe des visites est simple: depuis son ordinateur ou son téléphone, le touriste à distance peut suivre les pérégrinations de son guide, dont la caméra lui permet d’explorer en temps réel le paysage local: sur terre, sur mer ou à dos de cheval.

Bonus, il peut même, pendant une minute, contrôler les directions prises par son cicérone, grâce à une sorte de manette.

Des paysages fascinants

Depuis le début de l’opération le 15 avril, entre 20.000 et 40.000 personnes ont déjà suivi une visite.

Prisé pour ses paysages fascinants, avec des falaises hautes de plus de trente mètres, l’archipel de 1.400 km2 compte 50.000 habitants et 80.000 moutons répartis sur 18 îles. Quelque 110.000 touristes ont visité les îles Féroé en 2018 et le nombre de visiteurs a augmenté de 10% par an ces cinq dernières années.

Les 18 et 19 avril, l’archipel aurait dû fermer les portes de ses principaux sites et n’accueillir que des bénévoles, chargés d’entretenir l’écosystème local, une opération repoussée au mois de septembre en raison de la crise sanitaire.