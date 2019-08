Le massacre de dauphins des îles Féroé fait de nouveau polémique

Chaque année, des centaines de dauphins sont tués lors de chasses traditionnelles dans les îles Féroé.

Le 28 août dernier, 98 dauphins pilotes ont été chassés à l’occasion du grindadráp, une partie de chasse traditionnelle aux îles Féroé. Chaque année, des cétacés sont chassés dans ce pays constitutif du Danemark dans une tradition qui fait polémique dans le reste de l’Europe.

Parmi les ONG demandant la fin de cette tradition, Sea Shepherd, qui se bat pour protéger les écosystèmes marins et la biodiversité. Elle dénonce notamment la cruauté avec laquelle sont tués les animaux. Les dauphins sont en effet rabattus dans des eaux peu profondes à l’aide de bateaux. Là, ils se blessent généralement sur des rochers avant d’être abattus, peu importe qu’il s’agisse d’un mâle, d’une femelle ou d’un bébé. Sea Shepherd affirme d’ailleurs que cinq dauphins femelles enceintes ont été abattues durant la seule journée de mardi.

98 pilot whales were killed in today's grindadrap at Vestmanna- including 4 calves and at least 5 pregnant whales.

Footage is posted on our Facebook page.

Read more about our campaign at: https://t.co/K6gBUW6d9w #OpBloodyFjords #FaroeIslands #Whaling #Dolphins #Grindadrap pic.twitter.com/c4i18iiIYo

— Sea Shepherd UK (@seashepherd_uk) August 27, 2019