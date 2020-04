Il transforme la chasse aux œufs en une demande en mariage parfaite pendant le confinement

Alors qu’il était bien décidé à demander à Carly de l’épouser, le confinement est venu quelque peu perturber les plans d’Alex. Qu’à cela ne tienne, le jeune homme a su faire preuve d’une imagination redoutable pour que sa demande reste ancrée à jamais dans la mémoire de sa compagne.

Tout était rodé depuis des mois. Alex devait emmener sa moitié à l’Edge de l’Hudson Yards, un observatoire qui offre une vue panoramique spectaculaire sur New York. Face au coucher de soleil, il aurait posé un genou à terre afin de faire sa demande. Un photographe, dissimulé parmi la foule, aurait capturé cet instant magique.

Mais le coronavirus a anéanti tous ses plans romantiques.

Plus déterminé que jamais à faire sa demande, Alex, 24 ans, a mis au point au nouveau stratagème romantique et confinement-compatible.

Une chasse aux œufs unique

Alex et Carly se sont rencontrés lors de leurs études à l’Université d’Hawaï. Depuis, ils ne se sont plus quitté. Depuis le début du confinement, ils vivent enfermés tous les deux dans leur appartement une chambre de New York.

C’est dans cet appartement qu’Alex a organisé une chasse aux œufs de Pâques chronométrée (une tradition à laquelle le couple ne déroge jamais). Huit jolis œufs étaient cachés dans l’appartement, et Carly devait les trouver le plus rapidement possible.

Très vite, la jeune femme déniche les premiers œufs, mais le huitième reste introuvable… « Au bout de quelques minutes, elle a commencé à s’énerver de ne pas avoir trouvé l’œuf », raconte Alex à Metro UK. « Je l’ai mise face à moi et je me suis mis à genoux, puis je lui ai finalement dit que je pouvais l’aider à trouver le dernier ».

«J’ai sorti l’œuf de Pâques de ma poche arrière et je l’ai ouvert. Le dernier œuf contenait l’anneau ».

Émerveillée, la jeune femme a dit oui sans hésiter !