VIDEO. Un soldat russe déploie l’artillerie lourde pour sa demande en mariage

Le lieutenant Denis Kazantsev a eu une idée originale pour demander la main de sa compagne le jour de la Saint-Valentin. Il a pu compter sur son régiment pour déployer 16 chars en « formation cœur » près de Moscou. La vidéo de ce moment particulier fait désormais le tour du monde.

Dans des images diffusées vendredi par le ministère russe de la Défense et relayées par l’agence de presse pro-gouvernementale Sputnik, on voit 16 chars T-72B3 former un cœur sous la neige sur le polygone militaire d’Alabino, près de Moscou. Cette formation militaire pour le moins originale a été réalisée pour une demande très particulière.

En effet, le lieutenant Denis Kazantsev voulait marquer le coup pour la demande la plus importante de sa vie. Il a donc pris par la main son amoureuse de longue date, Alexandra Kopytova, et l’a emmenée les yeux fermés au centre de ce cœur de blindés. Chef de peloton, Denis Kazantsev s’est ensuite mis à genoux pour faire sa demande, un bouquet de roses rouges à la main.

« Épouse-moi! »

« Nous sommes ensemble depuis très longtemps. Nous avons surmonté les épreuves du temps et de la distance. Épouse-moi! », a-t-il lancé à Alexandra Kopytova, qui a acquiescé d’un signe de tête, avant de lui passer une bague de fiançailles au doigt. Les deux amoureux sont ensuite partis dans les bras l’un de l’autre, avec une nouvelle mariée obnubilée par son nouveau bijou.

« Je ne comprends toujours pas ce qu’il se passe, c’est très inattendu », a déclaré la jeune femme à la chaîne de télévision de l’armée Zvezda. Les chars utilisés pour ces manœuvres romantiques participent également au défilé militaire annuel organisé en mai sur la place Rouge à l’occasion de la Fête de la Victoire sur l’Allemagne nazie, a précisé la chaîne Zvezda. « Personne n’a jamais vu une demande en mariage d’une telle envergure », a assuré le reporter de la chaîne.