Kidnappée et violée, Duffy raconte son calvaire

Il y a un peu plus d’un mois et demi, Duffy annonçait sur les réseaux sociaux avoir été « violée, droguée et retenue en captivité pendant plusieurs jours », sans donner plus d’informations à sa communauté. Dans un long texte publié sur son blog, la chanteuse a donné plus d’explications sur son kidnapping. Un récit glaçant.

« Nous traversons une période trouble, où nous n’avons pas vu une telle inquiétude nationale et globale depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, il est plus que jamais important de penser à l’impact que nous avons les uns sur les autres », commence-t-elle.

Tout a commencé dans un restaurant dans lequel elle a été droguée. « C’était mon anniversaire. J’ai été droguée au restaurant, et puis j’ai été droguée pendant les quatre semaines suivantes et emmenée dans un pays étranger. Je ne me souviens pas avoir été dans l’avion. On m’a mise dans une chambre d’hôtel et le kidnappeur est revenu et m’a violée. Je me souviens de la douleur, d’avoir essayé de rester consciente dans la chambre. (…). J’ai envisagé de fuir pendant qu’il dormait, mais je n’avais pas d’argent et j’avais peur qu’il appelle la police ».

Des menaces de mort

Après ces quatre semaines, elle est revenue chez elle en compagnie de son agresseur, toujours en avion. « Je savais que ma vie était en danger, il avait vaguement confessé vouloir me tuer. Il m’a droguée dans ma propre maison pendant quatre semaines, je ne sais pas s’il m’a violée durant cette période ».

Elle sera emmenée une seconde fois à l’étranger, en voiture cette fois. C’est peu après son retour qu’une personne de son entourage l’a retrouvée sur son balcon « fixant le ciel, emmitouflée dans une couverture. Cette personne m’a dit que j’étais jaune et que je ressemblais à un mort. Mais elle était terrifiée et n’a pas voulu interférer, elle n’avait jamais vu quelque chose comme ça ».

Menacée de mort, et après que trois individus ont tenté d’entrer par effraction chez elle, Duffy racontera finalement deux fois son histoire à la police. Pas question, cependant, de donner plus d’informations sur l’identité du violeur. « L’identité du violeur doit être seulement connue de la police, et ça reste entre la police et moi ».

« Je suis libre »