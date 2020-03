L’interdiction de la chasse profite aux loups du Limbourg

Wolven in Peer

Deze ochtend werden deze prachtige beelden gemaakt van het wolvenkoppel Noëlla en August. 😍 Dat ze bij klaarlichte dag op deze manier in beeld gebracht kunnen worden, is zeer uitzonderlijk. We stellen al enkele weken vast dat het wolvenkoppel hun territorium erg actief afschuimt. We verwachten dat ze zich, gelet op het voortplantingsseizoen, zullen terugtrekken in rustigere gebieden. Wolven zijn van nature uit zeer mensenschuw. We willen benadrukken dat dit nu geen afwijkend gedrag is. Meer informatie over de wolf in Vlaanderen: https://www.natuurenbos.be/wolfOnze Natuur, INBO – Instituut Natuur- en BosonderzoekBeeldmateriaal via HBVL.

